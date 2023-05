ÜLEVAADE ⟩ Endised Briti kolooniad pööravad kuningale selja

«Ma olen monarhia lõpetamise ja Jamaica vabariigiks saamise poolt,» sõnas luuletaja ja aktivist Opal Palmer Adisa ajalehele The Guardian, lisades, et kui britid loodavad Aafrika päritolu inimestega lähedast ja võrdset suhet, tuleb tunnistada 500 aastat kestnud rõhumise ebainimlikku mõju.

Jamaica on ka üks neist Rahvaste Ühenduse liikmesriikidest, kus Briti monarh võib kaotada oma sümboolse võimu. Peaminister Andrew Holness on öelnud, et 2025. aastaks korraldatakse selles küsimuses saareriigis referendum.