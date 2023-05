Kui tabloidlehe Ilta-Sanomat teatel on Põlissoomlasi nüüdseks nädala jagu kestnud kõnelustel mõnevõrra pahandanud see, et valimised võitnud Orpo Koonderakond pidavat oma arusaamu peale suruma, siis peamiselt on neil siiski kana kitkuda Rootsi Rahvaparteiga (RKP), kellele heidetakse ette liiga suurt sõnaõigust arvestades nende palju väiksemat kandepinda ühiskonnas.