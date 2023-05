Ukraina usujuht andis külma närviga eestlastele ordenid

Sprivul ütles Postimehele, et kõrge usutegelase poolt tulnud märkamine oli väga suur üllatus. «Esiteks me ei oodanud, et selline tunnustus võiks üldse tulla. Teine üllatus oli siis, kui saime teada, et tema residents [kus ordenid kätte anti] asub siinsamas [Eesti saatkonna] läheduses,» lausus ta.