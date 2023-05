POLITICO ⟩ Uue Vene sanktsioonide paketi läbirääkimised tulevad rasked

Euroopa Komisjon on välja tulnud 11. Venemaa vastaste sanktsioonide paketiga, milles keskendutakse nendele riikidele, kes aitavad Putinil piirangutest mööda nihverdada. Brüsselil on aga siiski ainult sanktsioonide ettepaneku algatamise õigus. Otsuse sanktsioonide kohta teevad jätkuvalt ELi liikmesriikide valitsused.

Politico vihjas, et näiteks Saksamaa on juba tõstatanud kahtluse Hiina suhtes võetava karmima hoiaku suhtes ja mitmed teised riigid on ettevaatlikud Türgile sanktsioonide sisse seadmise osas, kes on ELi üks suurimaid kaubanduspartnereid ja ka NATO liikmesriik. Tüli Türgiga võib Politico andmetel tuua näiteks täiendava rändesurve ELi piiridele ja sellega mängimine võib tunduda mitmele riigile riskantne.