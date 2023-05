Iisrael õigustas ÜRO inimõigusnõukogus Gaza ründamist

Iisraeli kaitsejõudude (IDF) esindaja ütles, et teiste seas mitme lapse elu nõudnud varahommikused rünnakud viidi läbi relvakonflikti seadusi järgides.

«Iisrael suunab need rünnakud sõjalistele sihtmärkidele ja rakendab jõukohaseid ettevaatusabinõusid vähendamaks kahju tsiviielanikele.»

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel sai teise seas surma neli last. Vigastatuid on 20 ja mitu neist on raskes või eluohtlikus seisundis.