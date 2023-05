AVATUD USTE PÄEV ⟩ Rootsi krematoorium kutsub lapsi «tuhatrollijahile»

«Me töötame palju tuhaga ja meil on korsten, kust suitsu välja tuleb, just selle seose tõttu on tegelane laste jaoks välja mõeldud,» kommenteeris kalmistujuht Stefan Bärve kohalikule Göteborgs-Postenile.

Avatud uste päevale kutsumise üks eesmärk on krematooriumi üledramatiseerimise vähendamine ja Bärve usub, et lapsed võivad selles olulist rolli mängida. «Noored julgevad sageli küsida asju, mida meie, täiskasvanud, ei julge, nende küsimused tulevad südamest,» selgitas kalmistujuht.

Laupäeval krematooriumisse saabuvad külastajad saavad juhendatud ekskursiooni raames ülevaate kirstu saabumisest, ahjude töötamisest ja põrmu kuni matmiseni säilitamise meetoditest.

«Üks meie ahjudest on avatud, et saaksite näha, mis jääb alles siis, kui tuhastamine on lõppenud - see tähendab ka asju, mida teie kehas sündides ei ole, näiteks operatsioonide käigus sisestatud metallosad,» sõnas Bärve.

Giidiga ekskursioonil on mõned piirangud: avatud uste päeval ei toimu põrmustamisi, samuti ei lubata siseneda külmkambrisse, kus hoitakse kirstusid surnukehadega, mis alles tuhastamist ootavad.