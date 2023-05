ÜLEVAADE ⟩ Kanada arveldab nende sisepoliitikas tuhninud Hiinaga

Kanada seadusandja Michael Chong toetas parlamendi ettepanekut nimetada moslemitest uiguuride kohtlemine Hiinas genotsiidiks. Hiina diplomaat Kanadas Zhao Wei kuulutati persona non grata’ks üleeile, Hiina töötanud Kanada diplomaadile Jennifer Lynn Lalondile edastati sama teade eile. Mõlemal on riigist lahkumiseks viis päeva.

«Me oleme juba ammu teadnud, et Hiina valitsus ja teised režiimid püüdsid sekkuda meie demokraatiasse, ettevõtetesse, teadusasutustesse ja kodanike igapäevaellu,» vahendas Kanada peaministri Justin Trudeau sõnu Ameerika uudistekanal CNN.

«Tuleb rõhutada, et ainult need, kes on spioneerimisega hästi kursis, suudavad meediasse jõudnud ennekuulmatuid valesid kõnelda,» sõnas Hiina saatkonna pressiesindaja Kanada rahvusringhäälingule CBC. «Hiina rakendab otsustavaid vastumeetmeid,» lisas esindaja.