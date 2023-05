Välisminister James Cleverly tegi visiidil Washingtoni üleskutse suurendada sõjalist abi Ukrainale, et aidata viimasel võita nii kiiresti kui võimalik. Samas hoiatas Cleverly, et eelseisvale operatsioonile ei pandaks liigseid lootusi.

«Nad on tõestanud end oma riigi väga, väga tõhusate kaitsjatena, kuid me peame aru saama, et ei lihtsat, kiiret ega otsustavat läbimurret pruugi tulla,» ütles ta Atlandi Nõukogus.