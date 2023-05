ÜLEVAADE ⟩ Kremlil kärkimist õõnestas hõre sõjamasinate paraad

Naaberriigile mullu veebruaris kallale tunginud Venemaa president väitis kümmekond minutit kestnud raevukas sõnavõtus, et tsivilisatsioon on jõudnud pöördepunkti. «Tõeline sõda on vallandatud meie isamaa vastu,» ütles Putin, kelle sõnul on eesmärk Venemaa lõhkumine ja hävitamine. «Lääne üleilmastuv eliit räägib aga endiselt oma eksklusiivsusest, ässitab inimesi üksteise kallale ja lõhestab ühiskondi, provotseerides veriseid tülisid ja riigipöördeid, külvab vaenu, veneviha, ründavat rahvuslust.»