ENESEUSKLIK ⟩ Soomele jäi õigus oma kodanikke ususekti eest kaitsta

Eile otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) ühehäälselt, et Soome kõrgeim halduskohus ei rikkunud 2018. aasta otsuses Jehoova tunnistajate õigust usuvabadusele.

Jehoova tunnistajad on 19. sajandil Ameerika Ühendriikidest alguse saanud ülemaailmne kristliku taustaga uususund, millel on 2021. aasta seisuga maailmas üle 8,6 miljoni aktiivse liikme. Jehoova tunnistajad on tuntud oma püüdluste poolest avalikult levitada oma uskumusi, külastades inimesi majast majja või avalikes kohtades stenditööga, levitades ajakirju «Vahitorn» ja «Ärgake» ning muud piibliteemalist kirjandust.