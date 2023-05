ISW: Prigožini sõnul ei viida wagnerlasi Bahmuti juurest ära

«Prigožin lisas, et Venemaa kaitseministeerium ähvardas Wagnerit riigireetmissüüdistusega, kui Prigožin väed Bahmutist ära viib. Tõenäoliselt on see üks põhjusi, miks ta ei täida oma 5. mai ähvardust Bahmutist lahkuda, kui Venemaa kaitseministeeriumil ei õnnestu varustada Wagner 10. maiks laskemoonaga,» kirjutasid analüütikud.

Ettekandes märgitakse, et Prigožini suutmatus täita oma väljatõmbumise ähvardust näitab, et ta tajub oma sõltuvust Venemaa kaitseministeeriumist. Prigožin üritas Venemaa kaitseministeeriumit Bahmuti pealetungi esimuste muutmisega šantažeerida, et ta saaks iseseisvalt teatada linna vallutamisest ajal, kui Vene sõjavägi teeb tõenäoliselt ettevalmistusi kavandatava Ukraina vasturünnaku tõrjumiseks. Tõenäoliselt eeldas Prigožin, et kaitseministeerium annab tema nõudmistele täielikult järele ja riskis oma eesmärkidest loobumisega Vene regulaarväe kasuks, kuid mõistis tõenäoliselt, et ei suuda praegu oma ultimaatumit täita. Tõenäoliselt eeldas ta ka, et armeekindral Sergei Surovikin suudab sundida kaitseministeeriumi Wagneri nõudmisi täita, kuid tema suutmatus Surovikiniga ühendust saada, kui see tõele vastab, näitab, et Prigožinil ei ole Venemaa kaitseministeeriumis nii palju mõjuvõimu, kui ta ette kujutas.