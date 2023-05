Mullu oli maailmas üle 71 miljoni sisepagulase

Sudaanis on suurenenud hüppeliselt sisepagulaste arv seoses aprillis lahvatanud lahingutegevusega. Sel pildil on Darfurist vägivalla eest põgenenud sudaanlanna, kes Tšaadi piiri lähedal asuvas pagulaslaagris on saanud kanistrisse joogivett.

Foto: ZOHRA BENSEMRA / REUTERS / SCANPIX