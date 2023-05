Aasta tagasi muretses Jurõk, et instituudi poolt talle eraldatud ruumidesse on keeruline pääseda, sest need asuvad ühe hoone keldrikorrusel. Sinna viib tosinast astmest koosnev trepp, mida mööda liikumine ei ole paljudele patsientidele jõukohane. Ta pidi laskma projekteerida ja valmistada tõstuki.