Kui Ukraina väed vabastasid mullu novembris Hersoni, täitis Vene okupatsiooni alt pääsenud linna ohjeldamatu rõõm, kuid nüüdseks on see asendunud pideva hirmuga oma elu pärast. «Surm on kõikjal,» ütles The Washington Postile Hersoni aselinnapea Halõna Luhova.