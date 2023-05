Üleeile avalikustatud süüdistuste seas on üks riigiraha varguse, kolm rahapesu ja seitse kelmuse episoodi ning kaks süüdistust valeandmete esitamise eest. Prokuröride väitel raiskas vabariiklasest Santos näiteks kampaaniaks annetatud raha brändiriietele ning pettis riigilt koroonapandeemia ajal välja töötushüvitist.

34-aastane seadusandja on varem tunnistanud, et on kohutav valetaja, kirjutab CNN. Oma napi poliitkarjääri ajal tuli ta lagedale olematu kinnisvaraportfelli, võltsitud ülikoolidiplomite ja kaheldava juudi päritoluga. Lisaks valetas ta oma osaluse kohta muusikalis «Ämblikmees», võrkpallurikarjääri ning oma ema traagilise hukkumise kohta 2001. aasta terrorirünnakus, kuigi ta suri 2016. aastal vähki.