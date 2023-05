KIVILAVIIN ⟩ Šveitsi küla peab reedeks evakueeruma kaela variseda ähvardava mäe eest

Graubündeni kantonis asuva küla elanikud on teadnud juba mõnda aega, et elavad geoloogilise ohu piirkonnas, kuid lõplik korraldus asula maha jätta saabus üleeile, vahendas BBC.

«Evakueerimine peab olema lõpetatud reedel kella 18ks,» ütles The New York Timesile kohaliku volikogu liige Christian Gartmann. «Selleks ajaks peab olema küla tühi.»

Tema sõnul on võimatu öelda, millal täpselt ja kuidas mägi kokku variseb, kuid suure tõenäosusega on see kohe-kohe juhtumas. «Praegu näeme võimalikku varingut ette kusagil järgmisel nädalal,» ütles Gartmann. «Mida lähemale see jõuab, seda täpsem meie ennustus on.»