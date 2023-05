Poola kaitseminister kinnitas Vene raketi kukkumist riigi territooriumile

Błaszczak märkis, et Poola sõjaväelased ei teavitanud valitsust ega korraldanud langenud raketi otsimist, edastab BBC.

Ministri sõnul näitas tema tellitud kontroll pärast juhuslikku raketikildude avastamist, et Ukraina kolleegid teavitasid raketist Poola sõjaväge, kuid need ei toiminud ette nähtud reeglite kohaselt.

"Selgitati välja, et 16. detsembril sai õhuoperatsioonide keskus Ukraina sõjaväelt andmeid Poola õhuruumile lähenevast objektist, mis võis olla rakett," ütles Poola minister.

"Kontrollist järeldus, et operatiivjuht ei täitnud oma kohustusi ning ei teavitanud mind ega teisi teenistusi, nagu on ette nähtud objekti ilmumise puhul Poola õhuruumi," ütles Błaszczak, lisades, et kuulis esimest korda raketist aprillis, pärast selle rusude leidmist.