Zelenskõil ei lubata Eurovisiooni finaalis videopöördumisega esineda

Kuid Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) ütles, et ranged reeglid ei luba Ukraina liidril sõna võtta. «Võistluse üks nurgakive on ürituse mittepoliitiline iseloom,» teatas EBU.

«See põhimõte keelab võimaluse teha võistluse raames poliitilisi või sarnaseid avaldusi.» Organisatsioon lisas, et Zelenskõi taotlust publiku poole pöörduda, «kuigi see on tehtud kiiduväärt kavatsustega, ei saa kahjuks rahuldada, kuna see oleks vastuolus ürituse reeglitega».