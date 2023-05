Prigožin on öelnud, et Wagneri üksused kontrollivad enam kui 95 protsenti Bahmutist ning korraldavad rünnakuid selle vallutamiseks. Kirjas tuuakse välja, et Ukraina relvajõud on korraldanud mitmeid edukaid vasturünnakuid Wagneri vägede külgedel, kuhu on paigutatud Vene sõjaväe üksused.