Kaks Leedu seimiliiget tahavad lõpetada Kaliningradi nime kasutamise

Seimiliikmete sõnul on praegune nimi osa vene narratiivist ja tekkis NSV Liidu agressiivse tegevuse tulemusena Teise maailmasõja ajal.

«See NSV Liidu oblast sai nime vana enamliku revolutsionääri Mihhail Kalinini järgi. Pärast Kalinini surma nimetati tema auks ümber mitu linna. Üks neist – toonane Königsberg, nüüdne Kaliningrad – on selle nime säilitanud tänaseni,» öeldi teates.

Seimisaadikute hinnangul on Ukraina sõja kontekstis vaja nimed üle vaadata ja lõpetada leedu keelele võõraste nimede kasutamine.

«Meil on viimane aeg loobuda nõukogude pärandist ja mitte reostada oma riigikeelt võõrkehadega. Oleme oma Poola naabritega solidaarsed ja kutsume üles mitte kasutama leedu keeles meile pealesurutud kunstlikke nimesid,» ütles Semeška.

Poola arendus- ja tehnoloogiaministeerium rõhutas, et Poola naaseb nii tavapärase ajaloo ja kultuuripärandiga seotud nimede juurde.

«Me ei soovi Poolas venestamist, mistõttu otsustasime Kaliningradi ja Kaliningradi oblasti oma emakeeles ümber nimetada. Need nimed on meile peale surutud ja kunstlikud, ei ole meie ajalooga seotud,» ütles arengu- ja tehnoloogiaminister Waldemar Buda.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Poola otsuse kohta, et «see ei ole isegi enam veneviha, need on Poolas toimuvad hullumeelsusega piirnevad protsessid».