«Suursaadik Li Hui külastab alates 15. maist Ukrainat, Poolat, Prantsusmaad, Saksamaad ja Venemaad, et suhelda kõigi pooltega Ukraina kriisi poliitilise lahenduse asjus,» ütles pressiesindaja Wang Wenbin.

Hiina president Xi Jinping lubas eelmisel kuul oma Ukraina kolleegiga peetud telefonikõnes, et ta saadab piirkonda delegatsiooni, et aidata kaasa rahukõneluste hõlbustamisele. See oli esimene kord, kui kaks presidenti rääkisid pärast seda, kui Venemaa tungis 2022. aasta veebruaris Ukrainasse.