Stiglitzi sõnul oleks hea, kui teised G7 riigid ütleksid USA-le, et too tegeleb maailma kaheks blokiks jagamisega.

«Meil võib olla käsil teatud mõttes strateegiline heitlus, kuid see ei tähenda, et me peaksime olema nii vaenulikud,» ütles majandusteadlane.