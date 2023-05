CNN: USA loodab Venemaaga vangide vahetamisel liitlaste abile ning kaalub sanktsioonide leevendamise pakkumist

Ameerika Ühendriikide praeguste ja endiste ametnike sõnul ei ole USA-l praegu ühtegi kõrgetasemelist Venemaa spiooni, mistõttu on vaja pöörduda abi saamiseks liitlaste poole. USA valitsus on seega pidanud pöörduma liitlasriikide poole, kus on vahi all Venemaa spioone, eesmärgiga uurida, kas nad oleksid valmis tegema vahetusi suurema vangide vahetuspaketi raames. Samuti uuritakse liitlastelt, kus pole Vene spioone vahi all, kas neil on ideid, kuidas oleks võimalik USA kodanikud vabastada.