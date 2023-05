Vangistatud Kambodža opositsiooniaktivistid said valimiste eel armu

Kohaliku inimõigusühenduse Licadho juht Am Sam Ath ütles, et valitsus püüab selle sammuga parandada poliitilist õhkkonda enne juulisse kavandatud üldvalimisi.

«Hoolimata sellest, et need opositsiooniaktivistid said armu, näevad kohalikud ja rahvusvahelised kogukonnad, et poliitiline vabadus ei paranenud,» ütles ta, kutsudes võime vabastama ja taasama kõigi aktivistide ja poliitvangide õigused.