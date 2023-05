Politico andmetel on valimiste esimese vooru eel opositsiooniparteil viieprotsendiline edu. Kui ükski presidendikandidaat ei saa homme üle 50 protsendi häältest, toimub valimiste teine voor 28. mail.

«Erdoğani juhtimisel on Türgist saanud elav näide, kuidas toimivate institutsioonide ja suhteliselt tõhusate õiguslike põhimõtetega riik võib alluda kõigepealt võimupartei ja lõpuks ühe üksikisiku tahtele,» ütles USAs asuva Araabia-Pärsia Instituudi vanemteadur Hussein Ibish CNBC-le. Kogu riigi ja globaalse geopoliitika jaoks on panused suured ning meeleolu pingeline, selgitas Ibish, lisades: «Ma olen väga mures, et [Erdoğan] võib kasutada pettust ja isegi vägivalda.»