Venemaa survestab kodanikuühiskonna struktuure: nn välisagente, sealhulgas valitsusvälised organisatsioone, kodanikuaktiviste, ajakirjanikke, kunstnikke ja teadlasi. Hoolimata - või just tänu - nendele rünnakutele kodanikuühiskonna vastu on avalikkuse toetus Venemaa agressioonile Ukrainas endiselt kõrge.

Paneeli moderaatori Inna Berezkina sõnul tulnuks konverentsiruumis tuled kustutada, et Venemaal toimuvast aimu saada, lisades, et kõike seal toimuvat tuleb vaadata läbi Ukraina prisma.



«Milline on elu Venemaal,» küsis Berezkina Vene sotsioloogilt Aleksei Levinsonilt (Levada keskus).