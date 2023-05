Kuigi Zelenskõi on võitnud lääneriikide usalduse lubadusega mitte kasutada Ukrainale tarnitud relvastust rünnakuteks Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu, selgub internetti lekitatud luuredokumentidest, et eraviisiliselt on Zelenskõil palju julgemad plaanid.