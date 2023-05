Lennart Meri konverentsi direktor pani ameti maha

«Ma tahan tutvustada uut Lennart Meri konverentsi direktorit, kes hakkab vastutama. Tema nimi on Minna-Liina Lind,» tegi selle avalduse Eek-Pajuste just ise. Saatesõnadeks ütles ta veel, et see pole mitte töö, vaid elustiil.

«Eeva käekiri on olnud see, et ta on toonud siia arvestatavalt uusi inimesi,» kiitis Meri konverentsi korraldava RKK direktor Indrek Kannik Postimehele.

«Selliste konverentside edu on see, kui umbes pooled kõnelejad iga-aastaselt vahelduksid, et ei oleks alati samad inimesed,» selgitas ta. «Eks seda on aeg-ajalt raske ellu viia, sest eks need, kes on kogu aeg käinud, on harjunud, et nad saavad kõneleda. Kui nad mõnikord ei saa, siis on nad mõnikord solvunud.»