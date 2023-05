Türgi valimistel juhib Erdoğan

Erdoğani toetus langes otsustavatel valimistel alla 50 protsendi künnise, mis on vajalik 28. mail kavandatava teise vooru vältimiseks, teatas pühapäeva hilisõhtul riiklik meedia.

Kılıçdaroğlu Vabariikliku Rahvapartei (CHP) kõneisik ütles, et opositsiooni sisemine loendus näitas positiivset tulemust.

«Me ei kavatse luba ühtegi katset pingeid kruvida. Me nägime selliseid lõkse juba varem ette. See tähendab lugupidamatust inimeste ja valimistulemuste vastu,» sõnas Celik ajakirjanikele.

Pühapäevased valimised on Türgi ühed olulisemad Osmani-järgse ajastul.

«Me vajame muutusi, sest meil on kõrini,» ütles põllumajandusettevõtja Mehmet Topaloglu uudisteagentuurile AFP pärast hääletamist.

Enamik valimiseelseid küsitlusi näitas Kılıçdaroğlu kerget ülekaalu ning võimalikku 50-protsendise künnise ületamist, mis on vajalik 28. maile kavandatud teise vooru vältimiseks.

«Ma loodan Jumalale, et pärast seda, kui tänaõhtune häältelugemine on lõppenud, siis on tulemus hea meie riigi tulevikule ja Türgi demokraatiale,» ütles Erdoğan pärast oma hääle andmist Istanbulis.