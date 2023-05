Hispaania mereaarde aitas ameerika kullaküttidelt tagasi saada Madridi tänane suursaadik Eestis

2007. aastal teatas USA mereaardeid küttiv firma Odyssey Marine Exploration, et on saanud Ibeeria poolsaare lähedal veest kätte suure aarde. Ameeriklaste poolt välja antud esimesi mündipilte seirates tekkis hispaanlastel kahtlus, et tegu on nende kadunud laevaga ehk kogu vrakk koos oma lastiga on nende jagu.