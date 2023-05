WP: Prigožin pakkus Ukrainale teavet Vene vägede positsioonide kohta

Vastutasuks palus Prigožin Ukraina komandöridel oma sõdurid Bahmuti linna ümbrusest ära tuua.

Bahmuti eest oli selleks ajaks juba mitu kuud võideldud ja linnas oli hukkunud tohutul hulgal Wagneri võitlejaid.

Prigožin edastas ajalehe andmetel oma pakkumise kontaktidele Ukraina sõjaväeluures, kellega ta on pidanud salaja ühendust isegi Venemaa agressioonisõja ajal Ukrainas.

Väljaande teatel on kaks Ukraina ametnikku kinnitanud, et Prigožin on Ukraina luurega suhelnud mitmel korral.

Washington Posti informatsioon põhineb muu hulgas dokumentidel, mis avaldati seoses USA kaitseministeeriumi skandaalse andmelekkega, millest räägiti meedias kogu kevade. Väljaanne viitab nüüd luureandmetele, millest pole varem avalikkuses juttu olnud.

Ühe ametniku sõnul oli Prigožin Bahmuti eest pakkumise teinud rohkem kui korra.

Ukraina oli aga pakkumised tagasi lükanud, kuna võimud ei usaldanud Prigožinit ja arvasid, et tema ettepanekud võivad olla ebaausad. USA ametnik on öelnud, et ka Washingtonis on Prigožini kavatsuste suhtes sarnaseid kahtlusi olnud.

Ukraina ja USA ametnikud on tundlikku teavet kommenteerinud väljaandele anonüümsetena.

Lekkinud dokumendid viitavad ka sellele, et Ukraina kahtlustab või võib-olla isegi teab, et Venemaa on teadlik Prigožini suhtlemisest Ukraina luureagentuuridega.

Ajalehe teatel ei vastanud Venemaa administratsioon Prigožini kõnealust suhtlust puudutavale kommentaaripalvele.

Prigožin on korduvalt olnud vastuolus Venemaa sõjaväelise juhtkonnaga ja eelmisel nädalal oli ta võidupühal isegi president Vladimir Putinit kritiseerinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ei kinnitanud selle kuu alguses Washington Postile antud intervjuu ajal luureametite kontakte Prigožiniga. Samuti oli ta salastatud teabe avaldamise vastu, sest avaldas arvamust, et lekked toovad kasu pigem Venemaale.

Ühe dokumendi kohaselt on Prigožin lisaks telefonikõnedele kohtunud silmast silma ka Ukraina luuretöötajatega ühes Aafrika riigis.

Washington Post tõi välja, et kui Wagneri bossile endale öeldi, et USA luuredokumendid paljastavad tema kokkupuuted Ukraina luurega, siis paistis Prigožin selle üle nalja heitvat.

«Muidugi võin seda infot kinnitada, meil pole välismaiste luureteenistuste eest midagi varjata,» kirjutas Prigožin pühapäeval suhtlusvõrgustikus Telegram. Prigožin viskas ühtlasi nalja, et viibib Aafrikas koos Ukraina sõjaväeluure juhiga.

Wagneri juht ei vastanud koheselt küsimusele Bahmuti puudutava pakkumise kohta.