Uus-Meremaa võõrastemajas sai tulekahjus surma mitu inimest

Wellingtoni tuletõrje- ja hädaolukordade piirkonnajuhi Nick Pyatti sõnul on 52 asutuses ööbinud inimest arvele võetud, kuid paljud on endiselt kadunud.

«Võin kurbusega teatada, et tegemist on ilmselt mitme surmajuhtumiga. Meie mõtted on praegu hukkunute peredega ja meie tuletõrjujatega, kes päästsid vapralt need, keda suutsid,» ütles Pyatt ajakirjanikele.