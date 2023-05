Uus-Meremaa võõrastemajas sai tulekahjus surma vähemalt kuus inimest

Esimene kiirabi kutsuti majutusasutusse nimega Loafers Lodge kell 00.30 kohaliku aja järgi.

Wellingtoni tuletõrje- ja hädaolukordade piirkonnajuhi Nick Pyatti sõnul on 52 asutuses ööbinud inimest arvele võetud, kuid paljud on endiselt kadunud.

«Võin kurbusega teatada, et tegemist on ilmselt mitme surmajuhtumiga. Meie mõtted on praegu hukkunute peredega ja meie tuletõrjujatega, kes päästsid vapralt need, keda suutsid,» ütles Pyatt ajakirjanikele.

«See on meie halvim õudusunenägu. Sellest hullemaks ei lähe,» ütles Pyatt.

«See on täielik tragöödia,» tõdes ka Hipkins.

Valitsusjuht lisas, et hukkunuid on tõenäoliselt rohkem kui kuus.

«Ma saan aru, et kuus on kinnitatud, kuid tundub, et neid on tõenäoliselt rohkem,» sõnas peaminister.

Tuletõrjujate sõnul päästeti 52 inimest, kellest osa hoone katuselt. Hoones võis tunnistajate hinnangul viibida õnnetushetkel kuni 90 inimest.

Asutuses ööbinud Chrisi nimeline mees rääkis rahvusringhäälingule TVNZ, et roomas oma toast läbi tiheda suitsu välja.