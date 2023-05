ÜRO juht: Haitil on vaja patiseisu ületamiseks poliitilist plaani

Guterres ja Haiti liidrid on juba kuid palunud rahvusvahelise missiooni saatmist, et stabiliseerida läänepoolkera kõige vaesemat riiki, kus pole valimisi olnud alates 2016. aastast ja mida räsib jõuguvägivald, tervishoiukriis ja poliitiline ebastabiilsus.

«Tõepoolest on teatav kõhklus riikides, millel on suurem võimekus seda tüüpi operatsiooni juhtida,» ütles Guterres pressikonverentsil Kingstonis koos Jamaica peaministri Andrew Holnessiga.

«Ainus viis selle kõhkluse ületamiseks on luua usutav poliitiline protsess,» ütles Guterres, kes nimetas praegust olukorda patiseisuks.

«Meil on poliitiline probleem. Erinevad asjaosalised tuleb kokku tuua, et leida poliitiline viis legitiimse valitsuse loomiseks, mida kõik tunnustaks,» lausus ta.

Mitu riiki on öelnud, et toetavad Haitile julgeolekujõudude saatmist, nende seas Kanada, USA ja Prantsusmaa, kuid ükski pole pakkunud, et võib operatsiooni juhtida.