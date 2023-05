IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelaste pingutused Bahmuti viimaste kvartalite nimel on tiibade kaotuse tõttu tähtsusetud

Luhanski operatiivsuuna põhjaosas Svatove lähistel toimub midagi Kuzemivka küla ümbruses, kuid olukord on ebaselge. Rohkem aktiivsust on jätkuvalt lõuna pool Kreminna metsades. Viimastel päevadel on ukrainlased tugevdanud tulelööke Tšervonopopivka ja Ploštšanka ümbruses, mis raamistavad Kreminna metsa põhjapoolset külge.