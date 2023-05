Kuigi miljonite igal aastal Kreeka saartele voorivate turistide silmis elavad kohalikud justkui paradiisis, on aastaringi seal ilma arstiabi ja transpordiühenduseta virelevad külaelanikud valitsuse hoolimatusest raevunud.

Kuigi Kárpathos on Rhodose järel Dodekaneeside saarestiku suuruselt teine saar, käib sealt Ateenasse vaid kaks laeva nädalas.

«Parlamendiliikmed, peaminister ja president on kõik siit läbi käinud, imetledes meie kaunist küla,» pilkas 70. eluaastates naine, kellel seljas traditsiooniline must tikanditega kleit ja peas rätik. «Nad teevad fotosid. Kui nad on tagasi Ateenas, unustavad nad nii meid kui meie probleemid.»