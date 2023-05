Saksa kohus mõistis vangi saja miljoni väärtuses juveele röövinud pätid

Kohus leidis, et süüalused vanuses 24-29 eluaastat tungisid muuseumi läbi akna, mille trellid olid varem kahjustada saanud, purustasid kirvega vitriini ja haarasid sealt 21 eset 4300 kalliskiviga vähem kui viie minuti jooksul.

Läinud aasta detsembris teatasid võimud, et said pärast läbirääkimisi kahtlusalustega tagasi suure osa röövitud esemetest. Paljud neist olid aga raskelt kannatada saanud ja osa on endiselt kadunud, nende seas Saksimaa kuninganna Amalie Auguste pross.