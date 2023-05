El Salvadori massiliste arreteerimiste käigus pandi vangi süütud välismaalased

El Salvadori president Nayib Bukele kuulutas eelmise aasta märtsis välja «sõja jõukude vastu» ning on seetõttu vahistanud tuhandeid inimesi. Bukelel on riigile ambitsioonikad plaanid ning ta võttis kasutusele riigi valuutana kasutusele Bitcoini, et muuta riik bitcoinile tuginevaks piirkondlikuks jõuks. Krüptoraha kasutamine ning kuritegevuse vastane võitlus on teinud temast Ladina-Ameerika kõige populaarsema liidri ja El Salvadorist sihtkoha nii surfajate kui ka tehnoloogiahuviliste jaoks.