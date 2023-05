«Maailm isoleerib Venemaad, et sundida seda sõda peatama, kuid Gruusia tervitab Vene lennufirmasid ja saadab enda omad Moskvasse,» ütles Ukraina välisministri pressiesindaja Oleh Nikolenko sotsiaalmeedias.

Ta märkis ka, et 20 protsenti Gruusia alast on jätkuvalt «karistamatult» Vene okupatsiooni all, viidates Lõuna-Osseetiale ja Abhaasiale.