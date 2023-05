INTERVJUU ⟩ Ukraina sõjas nähtav veenab Indiat relvi soetama mujalt kui Venemaalt

Hiina arvates võistlevad maailmas lääneriikide blokk ja ülejäänud maailm, mis paneb eurooplased keerulisse olukorda, leiab Varma.

Lennart Meri konverentsi käigus leiti mitu korda, et sõda Ukrainas on lükanud Hiina ja Venemaa teineteisele lähemale. Kuidas on see mõjutanud ELi ja USA suhtumist Hiinasse, on nad teineteisele lähenenud?

Kolm nädalat enne sõja algust, 2022. aasta 4. veebruaril kohtunud Venemaa ja Hiina liidrid deklareerisid, et tahavad piiritut partnerlust. Me endistviisi ei tea, kuivõrd [Hiina] president Xi Jinping teadis, et Vladimir Putin plaanib sissetungi.

Putin oli toona ühenduses mitme lääne liidriga – Euroopast, USAst, Kanadaga. Ta jätkas luureraportites viidatud invasiooniplaanide eitamist. Ma ei tea, kas ta valetas ka Xi’le, aga siis kuulutati välja partnerlus.

Sõja alguspäevade ja -kuude vältel oli ilmselge, et Hiina asub Venemaa poolele. [Ukraina] presidendi Volodõmõr Zelenskõiga rääkis Xi alles tänavu aprillis ehk 14 kuud pärast sõja algust. Putiniga suhtles ta samas mitu korda ja kaua. Need kaks demonstreerisid ühtsust ja see ei olnud ainult demonstreerimine, oli näha ka head isiklikku suhet.

Selle taustal on Euroopa püüdnud end võõrutada Vene gaasi sõltuvusest ja on sellega suures plaanis hakkama saanud.