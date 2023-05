INTERVJUU ⟩ Putin ootab Trumpi valimisvõitu, ent hindab selle mõju üle

Venemaa president Vladimir Putin arvestab Donald Trumpi võiduga järgmise aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel, arvates, et see on Venemaale sõjas Ukrainaga kasulik, ütleb mõjuka Saksamaa Marchalli Fondi mõttekoja vanemteadur ja Varssavi büroo juht Michał Baranowski.