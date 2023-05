Põhja-Itaalia tulvades on hukkunud üheksa inimest

«Kinnitatud ohvrite arv on hetkel tõusnud üheksani,» ütles kohaliku omavalitsuse ametnik. Enne seda oli Cesena ja Forli linnadest leitud mitu surnukeha.

Tsiviilkaitseameti teatel on teisipäevast alates 14 jõge üle kallaste paisunud ja 23 linna on üleujutatud. Regioonivõimud nägid kogu öö vaeva, evakueerida lapsed ja vanainimesed tõusuvee eest.

«Evakueeritud on umbes 5000 inimest, aga see arv võib tõusta,» ütles tsiviilkaitseminister Nello Musumeci meediakanalile Radio 24.

«Linn on põlvili, laastatud ja valudes. See on nagu maailmalõpp,» kurtis Forli linnapea Gian Luca Zattini.