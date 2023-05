Biden saabus Jaapanisse G7 tippkohtumisele, peab ka kõnelusi Kishidaga

Air Force One maandus Hiroshimast lõunasse jäävas USA merejalaväe baasis Iwakunis.

Valge Maja riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan ütles, et Bideni ja Kishida kohtumise eesmärk on edendada veelgi kahe riigi suhteid, mis on viimase kahe aasta jooksul arenenud igas valdkonnas, seal hulgas majandusliku julgeoleku tagamisel.