NÜRID KINŽALLID ⟩ Vene raketiteadlaste vahistamine tõotab akadeemia sõnul katastroofi

Novosibirskis asuva Venemaa Teaduste Akadeemia Siberi osakonna teoreetilise ja rakendusmehaanika instituudi liikmete avatud kirja kohaselt on vahistamistel jahutav mõju teadusuuringute tulevikule.

«Juhtumid näitavad, et iga artikkel või raport võib viia riigireetmises süüdistamiseni,» vahendab raportid Business Insider. «Sellises olukorras ei karda me mitte ainult oma kolleegide saatuse pärast. Me lihtsalt ei mõista, kuidas oma töö tegemist jätkata.»