JAGATUD MURE ⟩ Soome küsib varjupaika paluvate venelaste kantseldamiseks juhiseid

«Tehniliselt olen üliõpilane, nii et ma ei peaks kartma, et mind mobiliseeritakse, kuid me oleme näinud, et asjad muutuvad väga kiiresti, nii et eeldan, et see võimalus on olemas,» selgitas Vaalimaal piiri ületanud Max, kes keeldus oma perekonnanime Reutersile avaldamast. «Tahan kindel olla, et mind miski ei ähvarda,» kõneles ta ning lisas, et on teel Saksamaale sugulasi külastama.