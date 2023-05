Aasta aega Venemaa okupatsiooni kannatama pidanud Mariupoli elanike suhtumine on muutunud – kui algselt kardeti, et Moskva võim jääbki püsima, siis nüüd oodatakse linna vabastamist Ukraina vastupealetungi käigus.

Mariupoli elanikud märkisid intervjuudes väljaandele The Guardian, et Aasovi mere sadamalinn on Vene vägede kätte langemise järel tundmatuseni muutunud.

«Mul on tunne nagu ma oleks kukkunud mingisse kohutavasse rõhutud kollektiivsesse farmi. Poed on primitiivsed ja hinnad astronoomilised,» lausus üks elanik. «Linn ei ole enam see, mida ma teadsin. Inimesed ei ole enam samad. Kõik on muutunud. Mul on pidevalt tunne, et ma tahan koju minna.»