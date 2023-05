KOHALIK VAADE ⟩ Serbia valitsus tõlgendas tulistamistele järgnenud šokki ähvardusena

Hambuni relvastatud ja mõnevõrra väljaõpet saanud laps valmistas ette põhjaliku rünnakuplaani ning tundub, et ohvrite arv ei osutunud suuremaks vaid seetõttu, et teda tabas veretöö ajal paanikahoog. Väidetavalt läks poiss ise koolimajast välja ning helistas politseisse, et öelda, mida ta oli teinud ja et tal on tarvis maha rahuneda. Sel hetkel oli tal veel varuks laskemoona ja Molotovi kokteile, mida ta kavatses kasutada koolimaja väljapääsude tõkestamiseks.