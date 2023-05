Läti seim ei ratifitseerinud naistekaitse konventsiooni

İstanbuli konventsiooni ratifitseerimise teema tõusis taas päevakorda pärast Jēkabpilsi kandis toimunud kuritegu, kus naine tapeti oma lapse ja ema silme ees. Mõrva pani toime tema endine abikaasa Leons Rusiņš, kes ähvardas ja ahistas naist kuude kaupa, millest naine teavitas korrapäraselt politseid, kuid kaitset sellelt ei saanud.

Progressiivsed märkisid, et Euroopa Parlament nõuab İstanbuli konventsiooni ratifitseerimist, sest see on rahvusvaheline standard ja soolise vägivalla, sealhulgas perevägivalla väljajuurimise peavahend.

Kutsudes parlamendisaadikuid üles ratifitseerimist toetama, küsis Progressiivsete parlamendisaadik Andris Šuvajevs retooriliselt, kas seim astub vägistajate või vägivallaohvrite poolele. Ta rõhutas, et İstanbuli konventsiooni ratifitseerimine on iga vastutustundliku, ettenägeliku ja euroopalikult mõtleva seadusandja kohus.

Läti on EL-i riikidest naiste mõrvade suhtarvult esikohal. Iga neljas naine ja iga viies mees tunnistavad, et on täiskasvanueas olnud seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise ohvrid. Šuvajev rõhutas, tegemist on dramaatiliste arvudega ja selle statistika muutmise eest vastutavad poliitikud.

Seimisaadik rõhutas, et İstanbuli konventsioon näeb ette kohtuarstlikuks läbivaatuseks ja ohvrite nõustamiseks kergesti ligipääsetavate kriisikeskuste loomise. Šuvajevsi sõnul on paljudes riikides, sealhulgas Lätis, sellised tugikeskused vägivalla- ja vägistamisohvritele raskesti ligipääsetavad.

Teiseks meetmeks on asjatundjate koolitamine naistevastase vägivalla vormidele ja lähenemiskeelu kasutamise tõhusamaks korraldamiseks. Saadik möönis, et ehk oleks see aspekt Jēkabpilsi mõrva kontekstis oluline.