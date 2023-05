Ukrainal on oma sõjaliste edusammude näitamiseks aega septembrini, mille järel relvatarned vähenevad ja Kiiev on ilmselt sunnitud istuma läbirääkimiste laua taha sõja lõpetamiseks, ütlesid anonüümsuse tingimusel rääkinud Euroopa ametnikud Financial Timesile.