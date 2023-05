Pooled maailma järvedest ja veehoidlatest on kuivamas

Aastail 1992-2020 läbi viidud uurimistöös kasutati satelliite, et jälgida pea 2000 maailma suurimat järve või veehoidlat. Järvede veemass vähenes keskmiselt 22 gigatonni aastas. Uuringu ajal kadus üle 600 kuupkilomeetri järvevett, mis on 17 korda rohkem kui on vett USA suurimas tehisjärves Lake Meadis.